A produção do 'Big Brother Famosos' decidiu na gala de domingo aplicar um castigo a Miguel Azevedo e Nuno Graciano devido ao facto de este se terem recusado a responder a uma questão na qual seria apurado o participante que menos se esforçou na prova semanal.

Nuno e Miguel ficaram a saber durante o direto que estavam impedidos de participar na prova da presidência, aceitando de imediato a sanção da voz. Porém, o tema voltou a ser abordado após o fim da gala e todos os concorrentes foram alertados com um pequeno 'puxão de orelhas'.

"Acho que foi um sinal para vocês seguirem num sentido que eu considero ser o mais adequado. Tenho a certeza que, tendo sido difícil para todos fazer escolhas, muitas vezes vocês compreendem que o facto de não as fazerem acaba por tornar as coisas complicadas para os outros. E se todos seguirem o mesmo caminho, não há programa. O ponto é este. Mas pronto, estamos entendidos, daqui para a frente tenho a certeza que teremos muito por onde andar e muitas coisas para crescermos todos juntos", afirmou a voz do 'Big Brother'.

