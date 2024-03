Esta segunda-feira foram definidos os nomeados desta semana.

Savate já tinha recebido uma nomeação direta e Vina, como líder da semana, teve a hipótese de salvar um colega e optou por Bárbara. Assim, os nomeados desta semana são Savate, André, Ana Barbosa, Érica e Hélder.

Logo no início do programa, Cláudio Ramos informou que esta semana haverá ainda uma expulsão, que acontecerá na quinta-feira, durante o 'Especial', pelo que deste lote de nomeados, um despede-se da 'casa mais vigiada do país' daqui a três dias.

