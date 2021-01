Ao que parece, os antigos concorrentes do 'Big Brother' não ficaram amigos depois do fim do namoro.

Ana Catharina foi esta quarta-feira uma das convidadas de Iva Domingues no 'Diário do Big Brother - Duplo Impacto'. Ocasião na qual a antiga concorrente de 'BB2020' recusou falar sobre a sua relação com Diogo, também ele antigo concorrente. Ana Catharinaconfirmou que a relação não correu bem fora do jogo, mas não aceitou revelar se os dois ficaram amigos depois da rutura. "Prefiro não falar do assunto", referiu. Ainda no decorrer da sua conversa com IvaDomingues, Ana contou que se prepara para lançar um livro em fevereiro e está neste momento a ensaiar uma peça de teatro. Leia Também: Quintino Aires recusa dizer em direto o nome de Helena Isabel Patrício