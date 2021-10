Ana Barbosa pôde esta quinta-feira respirar de alívio com a notícia que Cláudio Ramos deu à casa. A concorrente 'saltou' do grupo de nomeados, deixando assim de estar em risco de sair no próximo domingo.

Continuam a lutar pelo lugar dentro da casa mais vigiada do país Ana Morina, Débora, Maria da Conceição, João e Rafael.

Além da salvação, o apresentador revelou aos espectadores duas novidades: No próximo domingo vai entrar um novo concorrente no jogo e o público terá oportunidade de nomear diretamente.

