António Bravo escapou à expulsão na última gala de 'Big Brother - Desafio Final'. Apesar de ter sido durante toda a semana o concorrente apontado para abandonar o jogo, acabou por ser Leandro o mais votado pelo público.

Em direto, Cristina Ferreira pediu a Flávio Furtado para reagir ao gráfico. O comentador deixou claro que achava que deveria ter sido António a abandonar o jogo e condenou uma alegada piada do concorrente sobre pessoas com deficiência intelectual.

"Eu achei que o António saía hoje para ir pedir desculpa à CERCI amanhã... mas saiu o Leandro", lamentou.

A motivar as afirmações de Flávio estão declarações polémicas de António. "Havia uma carrinha que costumava passar à frente do meu colégio, ali em Chelas. Estas carrinhas são todas em vidro e depois têm muitas pessoas lá dentro que fazem assim da janela", referiu, fazendo em seguida gestos que levaram os espetadores a depreender que este estaria a referir-se a pessoas com deficiência.