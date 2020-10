Bibá Pitta decidiu partilhar com os seguidores da sua página de Instagram mais um momento em que desfruta da companhia da família, neste caso do neto mais velho, Duarte, e o do filho Tomás.

A celebridade publicou alguns vídeos onde os três aparecem muito divertidos, com a matriarca a correr enquanto Tomás e Duarte andam de skate. Mas não ficou por aqui e o neto foi ainda protagonista de outras imagens, como pode ver na mesma publicação.

"Somos iguais, frenéticos, temos bichos carpinteiros. Quando estamos juntos dá nisto! Gargalhadas, correrias, brincadeiras, maluqueiras, olhem é isto... uma canseira, do melhor que há", escreveu na legenda dos vídeos que pode ver abaixo:

