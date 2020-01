Beyoncé e Jay Z enviaram foram dois dos nomes que estiveram em destaque na gala dos Globos de Ouro, que decorreu no passado domingo. Uma das razões que levou o casal a ser falado foi o facto do mesmo ter levado o seu próprio champanhe para a cerimónia.

Um assunto que voltou a estar na ordem do dia porque ambos decidiram presentear Reese Witherspoon uma caixa de garrafas de champanhe. Isto depois de todos terem bebido juntos uma taça do referido champanhe, Ace Of Spades.

Uma oferta que Reese fez questão de mostrar aos fãs através de vídeos partilhados nas stories da sua conta do Instagram.

Como pode ver na imagens que estão na galeria, também a mãe de Reese, Betty, provou e aprovou o champanhe.

