Beyoncé tem no Brasil uma grande comunidade de fãs, o que fazia prever que a sua chegada de surpresa ao país fosse uma verdadeira loucura. A cantora desembarcou sem aviso em Salvador para participar num evento de divulgação do filme sobre a Renaissance Tour.

O Centro de Convenções foi pequeno para a enchente que se registou e Beyoncé não quis ser nada discreta neste evento. Escolheu um longo vestido brilhante que iluminou o palco quando a cantora a ele subiu.

"É muito importante para mim estar aqui na Bahia. Queria que vocês fizessem parte da digressão, porque vocês são a digressão. A Renaissance é sobre liberdade, beleza, tudo o que vocês são. Obrigada por todo o apoio durante todos estes anos. Vocês são únicos, Bahia", sublinhou Beyoncé.

A presença da artista neste evento já havia sido apontada por alguns meios de comunicação social brasileiros, embora a certeza só tenha chegado quando Beyoncé aterrou em Salvador.

Beyoncé partilhou, entretanto, imagens desta visita no Instagram e nelas surge ou com a bandeira do Brasil ou com a bandeira da Bahia. Veja os registos em causa na galeria.

