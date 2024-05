Betty Grafstein continua internada no Hospital CUF de Cascais, a recuperar de uma embolia pulmonar, mas ainda durante a tarde desta sexta-feira, dia 10 de maio, foram feitas partilhas nas redes sociais da designer de joias que estão a dar que falar.

Nas stories da conta de Instagram de Betty foi partilhado um vídeo com declarações da agente de José Castelo Branco, Luciana Lima, onde o socialite é defendido e onde é dito que o filho da milionária, Roger Grafstein, não a contacta e não deverá vir a Portugal para a levar de volta para os Estados Unidos da América.

As partilhas, que certamente não terão sido feitas pela própria Betty, estão a indignar algumas pessoas, nomeadamente Frederica Lima, ex-namorada de Nuno Homem de Sá. "Digam-me que não é o JCB [José Castelo Branco] que ainda está a gerir o Instagram da Betty e que está a partilhar em nome dela, enquanto a mesma está no hospital e pediu distância dele. É que o afastamento da Betty inclui tudo. Ela já disse que não o quer ver, não o quer por perto e muito menos quer que ele use o nome e a imagem dela para se auto-promover! Que abuso. Deixem a senhora sossegada! Mas não há respeito nenhum?", escreveu Frederica, indignada.

