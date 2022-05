Bernardo Sousa vai no próximo domingo, dia 29, estrear-se como repórter na TVI. O piloto de ralis fará parte da equipa que nesse mesmo dia irá conduzir a emissão de 'Somos Portugal', que vai realizar-se na Madeira.

"Todos os domingos, contamos com um repórter especial! Este domingo, não é exceção. Pistas?! Vamos lá:

1: A gincana vai contar com um piloto à altura;

2: Vai ser um excelente cicerone;

3: O documentário do nosso repórter passa amanhã à noite na TVI", pode ler-se na partilha com a qual o canal televisivo resolveu anunciar que será o vencedor de 'Big Brother Famosos 2' o repórter convidado do programa das tardes de domingo.