As revistas têm acompanhado a estadia do piloto de ralis e de Bruna Gomes no Rio de Janeiro.

Bernardo Sousa e Bruna Gomes têm sido notícia na imprensa brasileira desde que viajaram para o Rio de Janeiro. Esta sexta-feira, 8 de julho, o casal está em destaque por ter sido visto a passear de mão dada pela orla da praia no Arpoador, no Rio de Janeiro. "Bruna Gomes e Bernardo Sousa, casal do 'Big Brother' português", é assim que a revista Quem se refere aos pombinhos. Além das imagens que mostram o casal a passear, há ainda na imprensa destaques para fotografias de Bernardo Sousa 'apanhado' na varanda do hotel, em Copacabana, onde o casal está instalado. Leia Também: Gonçalo Quinaz estreia-se como repórter na TVI