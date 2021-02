Bernardina teceu duras críticas ao 'Big Brother' pelo facto de Ana Catharina, que entrou esta quarta-feira, dia 17, na casa, ter acesso a determinados produtos especiais, neste caso, umas gotas.

Na visão da concorrente, isto não é justo uma vez que ela mesma não tem direito a tomar os seus suplementos.

"Temos de manter uma linha de coerência que eu não estou a ver. Não há 'uns são filhos, outros enteados', deve ser igual para todos. Posso-lhe dizer que neste momento estou com muita ira. Não tem nada a ver com a pessoa em questão, mas sim com as vossas atitudes. Se não pode entrar certas coisas para mim, também não pode entrar para os outros", defendeu.

Esta atitude de Bernardina dividiu os internautas no Twitter. Se por um lado houve quem considerasse que a concorrente tinha razão, por outro lado também surgiu quem dissesse que esta apenas estaria com "inveja".

Qual a sua opinião?

