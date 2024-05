Júlia Pinheiro esteve à conversa com Bernardina Brito, uma das antigas concorrentes mais marcantes de reality shows.

Bibi, como era tratada na altura, conheceu Tiago Ginga, pai do seu primeiro filho, na participação na 'Casa dos Segredos', contudo, a relação revelou-se bastante conturbada.

Quando estava grávida de Kévim, seu filho mais velho, Bernardina descobriu várias traições por parte de Tiago, contudo, decidiu sempre perdoá-lo.

"O bebé nasce, ele está comigo mais ou menos até o menino fazer um mês e diz-me do nada que tem que ir para a casa da mãe, que não estava a aguentar (…) Achei aquilo tudo muito estranho porque até estávamos bem", descreve.

Entretanto, os dois mantiveram-se separados no primeiro ano do menino até reencontrarem-se num novo reality show.

"Assim que entrei houve uma tentativa da parte do pai de ir buscar o menino à minha mãe. Não houve interesse no Kévim durante aquele ano, mas assim que eu entrei no programa tentou retirar o menino à minha família", explica na entrevista, notando que a produção achou por bem deixar entrar Tiago no programa.

Bernardina confessa que na altura "não tinha autoestima" e que, por isso, se "sujeitava a tudo".

Atualmente, lamenta que Tiago não se dê com o filho, uma vez que os dois estão afastados. "[O Kévim está] Muito magoado. Nem sequer se pode falar no nome dentro de casa", confessa, emocionada.

"Será que fui má mãe e escolhi o pai errado?", questiona, por fim.

Leia Também: "Explosiva" Bernardina Brito na SIC: "Não perdoo quem me magoa"