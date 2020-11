Bernardina Brito tornou-se conhecida em 2013, com a entrada para a 'Casa dos Segredos', e as diferenças físicas com a atualidade são notórias. Fruto do seu esforço, passou por uma incrível perda de peso e atualmente é a própria quem inspira outros a fazer o mesmo.

Esta terça-feira, Bernardina destacou a transformação nas suas redes sociais e frisou que o processo de emagrecimento "foi duro, mas valeu a pena".

Recorde-se que a ex-concorrente do reality show da TVI é mãe de Kévim, de cinco anos, e de Kyara, de três.

Leia Também: Filha de Bernardina Brito celebra três anos. Veja como está crescida