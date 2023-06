Bernardina Brito foi operada à "vesícula biliar e três hérnias", conforme informou os seguidores da sua página de Instagram. Esta quinta-feira, 28 de junho, a ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos' esclareceu que a cirurgia correu bem, aproveitando para deixar um recado.

"Aproveito para avisar essas mesmas pessoas que de momento não fui pôr c*, nem mamas, nem nada, mas no dia em que achar que o devo fazer para me sentir melhor comigo mesmo, irei fazê-lo (porque não o faço com o vosso dinheiro), ó senhoras sem vidinha", atirou.

"Entretanto, a todos os outros que gostam de mim e estiveram ansiosos por notícias minhas, obrigado pelo carinho e vão ficando desse lado, porque em breve terei algo muito importante que quero partilhar com vocês", completa.

