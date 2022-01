Depois de este fim de semana ter revelado que está infetada com Covid-19, Bernardina Brito voltou a recorrer ao Instagram para agradecer todo o carinho que tem recebido.

Em vídeos que publicou nas stories da sua página de Instagram, a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos' fez questão de deixar algumas palavras a todos os fãs, referindo que "está bem".

"Agradecer imenso por todas as mensagens que me têm enviado", começou por dizer. "Queria também compartilhar com vocês que estamos bem, dentro dos possíveis. Muito obrigada por tudo e, se Deus quiser, isto vai passar rápido", acrescentou de seguida.

Leia Também: Bernardina Brito testa positivo à Covid-19: "Chegou a minha vez"