Apesar de muito atenta a tentativas de burla, Benedita Pereira admite "quase ter caído" na última segunda-feira, 8 de maio, numa fraude que envolve o nome da aplicação MBWay.

A atriz recebeu um telefonema de um senhor que a informou de que, alegadamente, a sua conta teria sido "bloqueada devido a movimentos suspeitos".

O número de telefone que fez a chamada estaria de facto ligado ao MBWay, algo que a atriz confirmou com uma pesquisa e quase a levou a confiar no que acabará de ouvir.

Apenas quando foi convidada a resolver o problema através de um site, que percebeu logo ser suspeito, desconfiou que estaria a ser enganada.

"ALERTA! TELEFONEMAS FRAUDULENTOS PHISHING! Partilhem com a família e amigos. Telefonemas aparentemente credíveis do número oficial do MBWAY/SIBS. Não deem os vossos dados a ninguém, desliguem a chamada e telefonem para os vossos bancos ou para mesmo para este número da SIBS. Se vos pedirem para aceder ao site mbway-desbloqueio.com já sabem que é fraude", reforçou ainda através de um vídeo divulgado nas suas redes sociais.

