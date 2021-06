Lisboa tem vindo a ser alvo de um aumento de número de casos de Covid-19, tendo já ultrapassado a marca dos 240 por cada 100 mil habitantes - números que estão a levantar preocupações e que podem levar a um passo atrás nas medidas de desconfinamento.

Benedita Pereira mostrou-se particularmente irritada com o estado da pandemia e expressou o seu desagrado ao comentar nas redes sociais uma notícia que dava conta que a capital portuguesa já passou a linha vermelha do desconfinamento.

"Porreiro. Continuem com as festinhas e arraiais liberais", atirou, referindo-se ao arraial organizado pelo partido Iniciativa Liberal no passado sábado em Lisboa.

Publicação de Benedita Pereira© Instagram

