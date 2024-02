Na véspera do Dia dos Namorados, Jennifer Lopez teve um 'encontro' com Ben Affleck, mas nada a dois. O casal esteve presente na antestreia de 'This Is Me… Now: A Love Story', filme da cantora.

O evento decorreu no Dolby Theatre, em Los Angeles, na noite de terça-feira, dia 13 de fevereiro.

Na passadeira vermelha, Jennifer Lopez e Ben Affleck posaram bem juntinhos e os fotógrafos até tiveram direito a um beijo apaixonado.

Veja na galeria algumas fotografias do casal no evento.

