Ben Affleck junta-se a várias caras conhecidas, como Tom Brady, Matt Damon, Adam Levine e Adam Sandler num torneio de póquer online. O objetivo é conseguir juntar dinheiro para doar à fundação Feeding America, que tem vindo a ajudar os mais necessitados durante a pandemia da Covid-19.

Um encontro que foi marcado para este sábado, como o ator Ben Affleck destacou na sua página do Instagram.

"Entusiasmado por anunciar que uni forças à Feeding America, a maior organização nacional de combate à fome do país, para arrecadar dinheiro para as pessoas que mais precisam. Junte-se a mim e a alguns rostos conhecidos enquanto enfrentamos um torneio de póquer amigável", começou por escrever o ator.

"Já arrecadamos mais de um milhão de dólares, com 100% dos rendimentos a reverter para a Feeding America. Neste momento, o trabalho deles é mais crítico do que nunca, por isso espero que vocês possam juntar-se a nós e assistir ao vivo através do Twitch, amanhã [sábado]", rematou.

Leia Também: A reação inesperada de Ben Affleck ao ser fotografado por um paparazzi