Ben Affleck já começou a retirar os seus pertences da casa que dividia com Jennifer Lopez, revelou uma fonte à revista People.

"O Ben continua a viver numa casa arrendada em Brentwood. Está lá há dois meses", disse a fonte em questão.

"Ele parece estar bem. Tem passado os dias no escritório e está focado no trabalho. Também tem passado tempo com os filhos", acrescenta.

Affleck e Lopez, recorde-se, casaram em julho de 2022. Os dois viviam numa mansão em Beverly Hills, que já está à venda.

Até ao momento, nem o ator, nem a artista confirmaram a separação de forma oficial.