Ben Affleck foi visto a passear com uma das filhas que tem em comum com a ex-mulher, Jennifer Garner, antes da grande festa de casamento com Jennifer Lopez.

O ator, que este fim de semana vai voltar a celebrar a união com Lopez, não passou despercebido ao lado da jovem Violet, de 16 anos, que é muito parecida com a mãe.

"Pensava que era a Jennifer Garner! Gémeas", pode ler-se entre as muitas reações nas redes sociais, como relata o Page Siz.

De recordar que Ben e Garner são ainda pais de Seraphina, de 13 anos, e Samuel, de dez.

