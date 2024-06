Ben Affleck confessou que é "um pouco tímido" e que prefere ficar atrás das câmaras do que propriamente à frente delas.

No programa 'Hart to Heart', do comediante Kevin Hart, o artista de Hollywood falou sobre a fama e de como lida com este lado da profissão.

"Não gosto muito de atenção. É por isso que as pessoas me veem e pensam 'este homem anda sempre mal disposto'. Porque alguém tem a câmara na minha cara", revela.

"Não me importo que me tirem fotografias numa discoteca, numa estreia, o que for. A minha mulher, nem quero saber. Força. Estejam à vontade. Nem vou reparar em vocês. Os meus filhos, já é uma história diferente", argumenta,

Note-se que Affleck é pai de Violet, de 18 anos, Seraphina, de 15, e Samuel, de 12, que nasceram do anterior relacionamento com Jennifer Garner.

"Vamos a algum lado com ela [Jennifer Lopez] - e nem me lembro porque ela é tão famosa, [mas] gera-se isto - as pessoas adoram-na. Ela representa realmente alguma coisa de importante para aquelas pessoas", explicou.

Affleck notou que a fama da companheira é algo que o surpreende. Ainda assim, confessa que não consegue ficar indiferente quando, em saídas de família por exemplo, são perseguidos por centenas de fãs.

Vale notar que segundo a imprensa internacional, Ben Affleck e Jennifer Lopez separaram-se após dois anos de casamento. O assunto ainda não foi comentado por nenhum dos membros do casal.

