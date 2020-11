Ben Affleck e Ana de Armas desfrutaram de bons momentos juntos nos bastidores do mais recente projeto do casal, em New Orleans.

Como mostram as recentes imagens divulgadas pelo Daily Mail, e que já estão também a circular nas redes sociais, o casal não se importou com as câmaras dos paparazzi e aproveitou ao máximo a pausa para passar um momento a dois enquanto estão a filmar 'Deep Water', onde fazem par romântico.

Imagens que pode ver nas publicações abaixo:

Leia Também: Rei de Espanha em isolamento após contacto com caso positivo de Covid-19