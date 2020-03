Ben Affleck foi apanhado num momento de grande cumplicidade com dois dos filhos, Seraphina e Samuel.

Foram divulgadas imagens que mostram o ator a ir buscar as crianças à escola, derretido em sorrisos com os seus meninos.

A primogénita, de 11 anos, e Samuel, de oito, surgem com as suas mochilas e lancheiras, animados com a presença do pai.

Vale referir que Seraphina e Samuel, assim como Violet, de 14 anos, são frutos do casamento já terminado com a atriz Jennifer Garner.

