A atriz Bella Thorne recorreu à sua página nas redes sociais para se insurgir na defesa pela imagem do colega Armie Hammer, que está no centro de uma polémica na qual é acusado e criticado por ter fantasias sexuais ligadas ao “canibalismo”.

No Instagram, a artista assegura que as imagens que têm andado a circular na Internet são manipuladas e que as pessoas, quando as partilham ou comentam, não têm em conta a honra de uma pessoa que poucos meios tem para se defender de tantas acusações e críticas.

No entanto, tudo aparenta que atriz terá interpretado as palavras, proferidas de forma metafórica, da maneira errada. “Honestamente não consigo perceber uma m**** destas. As pessoas hoje em dias são loucas ao ponto de inventar mentiras desta dimensão. Deixem este pobre rapaz e a sua família em paz. Não há a mínima hipótese de ele ser a porra de um CANIBAL”, escreveu a atriz, acrescentando que “existe um milhão de imagens a circular que são falsas”.

