Uma das ex-namoradas de Armie Hammer disse que o seu romance com o ator foi como namorar com Hannibal Lecter - confirmando que a estrela de Hollywood fantasiava com a ideia de qual parte do seu corpo cozinharia e depois devoraria.

"Ele disse-me que queria partir a minha costela, fazer um churrasco e comê-la", relatou Courtney Vucekovich ao Page Six.

"Isso foi estranho, mas nunca mais voltei a pensar nisso", recorda, tendo desvalorizado tais palavras na altura. "Ele disse, 'eu quero comer um bocado de ti'. Se tivesse um pequeno corte na minha mão ele sugava e lambia. Isso foi o mais estranho entre nós", recordou.

Note-se que Armie viu-se envolvido num escândalo depois de uma mulher denunciar uma série de mensagens trocadas entre os dois, nas quais este confessava ter fantasias relacionadas com canibalismo.

Embora Vucekovich (que namorou com a estrela entre junho e agosto) não consiga confirmar se as mensagens denunciadas são ou não credíveis, quando as viu não se admirou, tendo em conta aquilo por que já tinha passado.

Entretanto, Hammer já comentou o assunto garantindo que tudo não passa de "calúnias". No entanto, a polémica já prejudicou a carreira do ator uma vez que este se afastou de um dos filmes que iria gravar este ano.

