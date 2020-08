Bella Thorne fez história. A atriz conseguiu lucrar cerca de um milhão de dólares, 845 mil euros aproximadamente, em apenas um dia com os conteúdos do website OnlyFans. Este é conhecido por ser uma plataforma paga de conteúdos para adultos, para os quais diversas celebridades têm sido convidadas.

O contrato assinado com a plataforma teve o custo de 20 milhões de euros, sendo que a antiga estrela da Disney tinha acesso a 20% dos lucros.

Isto fez com que em apenas um dia ganhasse a quantidade referida acima.

Importa notar que no ano passado, a atriz recebeu o prémio Vision Award do Pornhub pela realização do filme 'Her & Him'.

A título de curiosidade, Thorne referiu que pretende usar este dinheiro para a sua produtora e ainda para doar a causas solidárias.

