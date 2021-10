A modelo publicou uma fotografia no Instagram onde aparece com um look diferente do habitual.

Bella Hadid surpreendeu os fãs ao mostrar uma fotografia onde aparece ruiva. A modelo, de 25 anos, apareceu com um visual muito diferente dos habituais cabelos castanhos. Na legenda, escreveu: "Devo". Na caixa de comentários as opiniões não foram unânimes, com seguidores a dizerem para manter o visual e outros com uma opinião contrária. Veja a imagem e todas as reações: Leia Também: Bella Hadid dedica mensagem a Dua Lipa: "Obrigada por seres quem és" Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram