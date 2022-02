Liliana Aguiar está a dar que falar depois de esta segunda-feira, dia 7, ter partilhado na sua conta oficial de Instagram um vídeo onde revela a sua opinião sobre os últimos acontecimentos relacionados com o 'Big Brother Famosos'.

Ainda que sem dizer concretamente a que tema estaria a referir-se, a empresária comenta, aparentemente, o facto de Ana Garcia Martins ter dado um beijo na boca, um 'selinho', a Jaciara durante a gala de domingo do reality show.

"Vamos dar beijinho na boca a todos para provarmos que somos liberais, que isto é tudo uma liberdade fantástica. Aliás, há liberdade mas depois não há o respeito pelo próprio. Eu, como mulher casada, se andar a dar beijinhos na boca das minhas amigas, ou até de um amigo, porque isto é tudo igual, não é? Se eu beijar um amigo, o meu marido também não vai poder levar a mal porque é tudo liberal", atira Liliana.

"E depois posso dizer também aos meu filhos, beijem os vossos professores, beijem os vossos amigos todos na boca porque estamos a viver uma era de liberdade", continua em tom irónico.

"Expliquei-me lá qual é que é esta nova moda para ver se eu me enquadro ou se calhar sou eu que estou fora de moda ou sou preconceituosa", termina.

Recorde-se que foram várias as personalidades a sair em defesa de Jaciara depois de esta ter sido criticada por ter dado 'selinhos' a alguns concorrente no 'BB Famosos'. 'Pipoca' quis dar-lhe um beijo em direto, mas não foi a única. Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz fizeram o mesmo no 'Dois às 10'.

Leia Também: 'Pipoca Mais Doce' lembra beijo na boca a Jaciara. "Um selinho não dói"

Leia Também: Maria Botelho Moniz não resiste e dá "selinho" a Jaciara Dias