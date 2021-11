Este domingo, a família real britânica reuniu-se para o batismo dos filhos de Zara Tindall, filha da princesa Ana, e de Eugenie, filha do príncipe André. E a cerimónia está a gerar uma curiosidade...

Será que as netas da rainha Isabel II optaram por não vestir os seus filhos com o vestido que habitualmente os bebés da realeza usam no batismo?

Esta poderá ter sido uma das opções, mas, por outro lado, Zara Tindall e Eugenie podem ter vestido os filhos com o 'traje', tendo trocado de um bebé para o outro durante a cerimónia.

Pensa-se, no entanto, que as filhas da princesa Ana e do príncipe André tenham optado por vestir os pequenos August e Lucas com outras roupas, uma vez que os bebés têm nove e oito meses, respetivamente, e o vestido tradicional serve (por norma) a um bebé de quatro.

Kate Middleton no batismo do filho mais novo, príncipe Louis, em julho de 2018© Getty Images

