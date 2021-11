A melhor amiga de Meghan Markle, Misha Nonoo, revelou esta terça-feira que a filha nasceu prematura e foi obrigada a submeter-se a várias cirurgias enquanto estava a ser tratada nos cuidados intensivos.

A estilista quebrou o silêncio na sua página de Instagram, onde fala sobre esta fase difícil.

"No início do ano, entrei em trabalho de parto da nossa filha Marina. Ela chegou enquanto eu estava noutra cidade, longe de casa e sem nenhum familiar por perto", contou a melhor amiga de Meghan Markle, que é casada com Mikey Hess.

"Ela foi imediatamente levada de urgência para a unidade de terapia intensiva neonatal e, posteriormente, fez uma série de cirurgias. Não consegui pegar nela durante semanas", recordou.

Misha Nonoo aproveitou para agradecer a toda a equipa médica. "O cuidado extraordinário que ela recebeu enquanto estava na unidade de terapia intensiva neonatal deixou-nos eternamente em dívida com os incríveis médicos e enfermeiras que ajudaram a cuidar da nossa menina", acrescentou.

Falando da filha, destacou a "coragem, determinação e confiança em tão tenra idade". "Ela é simplesmente uma super-heroína", afirmou.

Veja a publicação na íntegra:

De referir que Misha Nonoo e Mikey Hess já têm em comum o pequeno Leo, que nasceu em março de 2020.

