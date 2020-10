Recentemente, Bruno Gagliasso partilhou na sua conta de Instagram uma fotografia do filho mais novo, o pequeno Zayn, que derreteu o coração dos seus seguidores.

Na imagem o bebé, fruto do seu relacionamento com Giovanna Ewbank, aparece ao colo do ator numa brincadeira em 'modo avião'.

"Peraí, papai! Estou vendo o que os seus amigos estão comentando aqui", afirmou na legenda da publicação.

Note-se que o casal tem mais dois filhos, que adotou: Bless e Titi.

