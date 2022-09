Jéssica Nogueira partilhou na quinta-feira, 22 de setembro, um conjunto de românticas fotografias com as quais escolheu assinalar os primeiros quatro meses de namoro com Ricardo Oliveira.

A antiga participante do programa 'Big Brother' e o modelo aparecem nas imagens abraçados, tendo sido a mãozinha de ambos na barriga de Jéssica o que mais prendeu a atenção dos fãs.

"Bebé a caminho?", questionou uma internauta, que levou a ex-'BB' a esclarecer o tema. "Ainda não [há bebé a caminho]", reagiu.



© Reprodução Instagram/ Jéssica Nogueira

