Herman José celebrou este sábado, 19 de março, o seu aniversário e, de forma a assinalar a data, Beatriz Gosta divulgou um caricato vídeo no qual o humorista aparece em roupa interior.

"Parabéns, Herman José, o último GENTLEMAN da tuga. És ícone, diva, clássico, chique, rei… Beijão docinho", escreveu na legenda.

Pensa-se que as imagens tenham sido registadas nos bastidores do espetáculo 'Noites de Comédia', que Herman José deu no Campo Pequeno em novembro do ano passado e que contou com Beatriz Gosta como convidada especial.

