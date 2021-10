Para celebrar o fim do verão, Beatriz Barosa e Adriane Garcia viveram uma experiência "única" proporcionada pelo ArtZ Hair Experience, que se juntou à Wella.

Uma tarde diferente que começou no luxuoso salão de beleza Art.Z, no Saldanha, em Lisboa, e que terminou com um passeio de barco ao pôr do sol, como relata o comunicado enviado às redações.

O evento ArtZAlMare contou com a presença das atrizes, que além de terem mudado de look, desfrutaram também de "uma vista única para a cidade de Lisboa".

"O evento visa mostrar que todas podemos (e devemos) viver e experimentar ao máximo todas as sensações, sentindo-nos sempre bonitas, confortáveis e elegantes", destaca ainda a nota.

"Na Art.Z entendemos e respeitamos o conceito de beleza de cada um, afinal arte não tem padrão, é livre como cada uma de nossas clientes e amigas. O cuidado, empatia e excelência são palavras de ordem, seja oferecendo um diagnostico para termos a certeza que os fios sairão saudáveis, ou promovendo um momento de entretenimento durante o processo de beleza. O nosso lema é surpreender”, realça Renata Schiavo, responsável pela Art.Z hair & experience.

Veja na galeria algumas imagens de Beatriz Barosa e Adriane Garcia no evento.

