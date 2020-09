Sandra foi a protagonista da 'Curva da Vida' deste domingo, dia 27, na gala do 'Big Brother', para dar a conhecer a sua história de vida, marcada pelo racismo e pela rejeição dos avós paternos.

A concorrente, de 46 anos, contou que quando a família se mudou para a aldeia do seu pai, a mãe era a única mulher negra na localidade.

"Quando a minha mãe chegou àquela aldeia as pessoas nunca tinham visto uma pessoa negra. Vi que a minha mãe sofria muito e nós também. Qualquer coisa que acontecia era logo a preta ou o filho da preta", começou por dizer.

Foi mais tarde, quando a mãe foi para Coimbra para o nascimento do irmão mais novo de Sandra, que esta sentiu na pele a rejeição dos avós paternos, sobretudo da avó.

"Ela tinha sempre mais preferência pelos outros netos. Escondia os rebuçados e as bolachas num armário para os outros netos. Nós passávamos a vida a olhar para aqueles doces", recordou em lágrimas.

E continuou: "Um dia de manhã acordamos e ela pôs-nos fora de casa com uma trouxa às costas. Pusemos as nossas coisas dentro de um lençol e demos um nó e fomos por dentro da aldeia para não nos verem porque tínhamos vergonha. Tinha sete anos. Quando a minha mãe chegou senti que ela era o meu porto de abrigo. Amei-a tanto nesse dia".

Sandra revelou que os anos que se seguiram não foram fáceis e que, ao viajar até à sua adolescência, não encontra memórias felizes. "A minha adolescência foi difícil porque era sempre diferente. As meninas eram todas branquinhas com cabelo liso. Eu nunca tinha namorados porque eu era preta e a minha mãe era preta".

Também a separação dos pais causou mágoa. Sandra passou sérias dificuldades quando ela e os irmãos ficaram aos cuidados da mãe, que na altura trabalhava num restaurante.

Aos 17 anos conheceu o atual marido e foi "a melhor coisa que lhe aconteceu na vida", confessou. O casamento trouxe-lhe a felicidade que tardou, mas estava guardada para si. Dois anos depois, aos 19, engravidou de um menino, mas acabou por abordar espontaneamente aos cinco meses de gestação. Aos 23 anos foi mãe de Jéssica, com quem preserva uma relação de grande cumplicidade.

Mãe e filha entraram juntas no 'Big Brother - A Revolução' e têm-se mantido o grande apoio uma da outra. No final do testemunho, Jéssica apareceu para abraçar a mãe. "Sê feliz, está dentro de ti", disse-lhe ainda.

Veja o momento na íntegra aqui.

Leia Também: Teresa Guilherme acusada de não dar espaço a Pipoca: "Cheira-me a azia"