O público foi chamado a escolher e a decisão está tomada. Fred Nicácio e Larissa convenceram os espectadores do 'Big Brother Brasil' de que eram os concorrentes que mais mereciam a oportunidade de regressar ao programa.

Ambos estiveram inseridos no grupo de nove participantes que, durante várias horas, estiveram na 'Casa do Reencontro'. Na noite de ontem, 23 de março, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que Fred e Larissa foram os eleitos e o regresso ao formato ficou marcado por muita emoção.

Larissa, por exemplo, foi rapidamente abraçada por Bruna Griphao, Aline e Amanda, as suas maiores aliadas. Já Fred, dirigiu-se de imediato à amiga Domitila.

Importa reforçar que os dois voltam ao reality show com todos os privilégios dos colegas: voltam a disputar a vitória do programa, bem como o valor do prémio final.

