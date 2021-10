Mais de duas décadas depois da estreia do filme 'Batman & Robin', Alicia Silverstone lembrou o escrutínio a que na época foi sujeita por causa da sua forma física.

A atriz de 'Clueless', de 45 anos, revelou que tinha a alcunha de "miúda gorda", que lhe foi dada durante uma conferência de imprensa em 1997, a propósito da personagem de 'Batgirl'.

Recentemente, a artista reagiu a um vídeo que foi feito por uma fã no TikTok no qual esta mostra um artigo que saiu na altura.

"Quero justiça para a Alicia Silverstone! Vocês lixaram-na", começa por dizer visivelmente indignada.

No artigo em questão, de maio de 1996, da coluna EW, Silverstone é até comparada à personagem do Porquinho Babe.

"Estavam obcecados com o peso dela. Como mulher gorda que cresceu obcecada por 'Clueless', deixa-me muito frustrada saber que... ela não podia ter mais de 58 quilos e constantemente cortavam-lhe na casaca por causa disso", afirmou, palavras com as quais Alicia concordou.

"Peçam desculpas à Alicia Silverstone", exigiu por fim a internauta.

Veja o vídeo aqui.

