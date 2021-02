A polémica à volta de Marilyn Manson continua. Esmé Bianco, uma das ex-companheiras do artista, afirmou que foi vítima de agressões por parte do mesmo. Segundo a própria, o músico amarrou-a e chicoteou-a, deixando-a com diversos ferimentos.

A atriz da série 'Guerra dos Tronos' que viveu com o artista de rock durante dois meses, em 2011, afirmou em entrevista ao programa 'Good Morning America', esta quinta-feira:

"Ele trancou-me no quarto dele, amarrou-me a uma pata de madeira, estava seminua, bateu-me com um chicote - e filmou", relatou.

"Isto era 100% não consensual. Ele mordia-me até ficar azul ou negro", fez ainda saber, confessando que nunca se "atreveria" a dizer para Marliyn parar.

A atriz dá ainda conta que o artista era "extremamente manipulador", o que a levou a não perceber que o que estava a acontecer era errado.

Importa notar que este relacionamento durou três anos.

