Ricardo Martins Pereira partilhou um vídeo na sua página de Instagram para esclarecer uma troca de argumentos que teve com Luana Piovani nesta rede social.

Tudo começou quando Ricardo, também conhecido como 'Arrumadinho', questionou a artista brasileira relativamente a uma entrevista que esta deu a Bárbara Guimarães na qual fala sobre os direitos das mulheres em Portugal.

"Quando ela diz que 'nos direitos das mulheres' nem dá para comparar o que é que ela quer mesmo dizer? Quais são os direitos que os homens têm em Portugal e que as mulheres não têm? E quais são os direitos que as mulheres brasileiras têm que as portuguesas não têm?", questionou.

Piovani então respondeu: "Direito a pensão proporcional ao ganho do progenitor e se porventura não houver 'ganho', ele que se lasque porque a criança não deixa de comer. NÃO PAGOU PENSAO É CADEIA!".

Entretanto, nas stories da sua página de Instagram, Ricardo mostrou uma mensagem que Luana lhe enviou. "Você é uma bosta, a sua revista deve ser outra. E que nome, Arrumadinho... já abriu a cartinha?".

"Uma atriz brasileira com milhões de seguidores, que tem andado a trabalhar por Portugal nos últimos anos, não tem a capacidade de responder de forma educada e civilizada a duas perguntas. E prefere a ofensa, a calúnia, a insinuação barata.

Mas é este o mundo em que vivemos e que está a tornar-se cada vez mais perigoso. Quem questiona é cancelado, é rotulado de 'fascista', 'machista', 'transfóbico', o que for.

A narrativa tem de ser só uma. Perder a capacidade de debater é caminhar-se para a ditadura. E nisso, sim, o Brasil já deu um passo mais firme do que Portugal", refletiu entretanto o empresário e ex-marido da 'Pipoca Mais Doce'.

© Instagram - Ricardo Martins Pereira

Já no vídeo - onde esclarece o que se passou - este afirma: "O que é que está na base desta ideia de que a lei no Brasil está muito mais avançada do que em Portugal? (...) O facto de no Brasil um pai que não paga a pensão de alimentos poder ser preso".

'O Arrumadinho' perguntou então se o mesmo não aconteceria a uma mãe se não pagasse uma pensão de alimentos. "Se sim, e várias pessoas responderam-me a dizer que sim, não parece que isso seja um direito das mulheres, ou seja, é um direito do progenitor. (...) Portanto, a ideia de que a defesa das mulheres está mais consagrada no Brasil do que em Portugal para mim não faz sentido nesse caso", finaliza.

Numa outra partilha, em jeito de galhardete, Ricardo identificou Pedro Scooby, ex-companheiro e pai dos filhos de Luana, deixando a seguinte mensagem: "Muito respeito e admiração pela paciência do Pedro Scooby".

