O telefone de Bárbara Parada não parava de tocar e foi assim que a influenciadora percebeu que algo se passava.

Rapidamente foi alertada de que na TVI, Miguel Vicente, o seu ex-namorado, e o apresentador Cláudio Ramos se estavam a desentender em direto e que ela estava, entre outros temas, no centro da discussão.

Mais tarde, nas stories do Instagram, Bárbara fez questão de reagir a toda a polémica, embora sempre num tom irónico.

"Estou chocada! Então, a miúda veio ao 'Dois às 10' mentir e, afinal, o rapaz tinha comprado a viagem para a neve para os dois. E, ainda por cima, namorava e tinha amigos rapazes, vinha a Lisboa e aproveitava para estar com o Miro e com o Bernardo, no dia de anos dele", começou por dizer a jovem nortenha.

Entretanto, Bárbara foi recordando vários excertos da entrevista que deu ao 'Dois às 10' e onde detalhou acontecimentos que ditaram o fim da relação de ambos.

"Até fui ver a entrevista da miúda para ver se a gaiata andava a inventar, mas afinal não. Disse a verdade, sim, confirma-se. É lamentável ela ter amigos rapazes e namorar. Mas realmente houve um lapsozito, porque a Bárbara esteve realmente com o Bernardo, mas ela queria tanto que fosse segredo que até meteu um story com ele, no dia 6 de fevereiro, e não dia 7, que é o aniversário dele", disse ainda.

Vale recordar que Bárbara Parada e Miguel Vicente iniciaram um namoro no decorrer da última edição do 'Big Brother', embora se tenham separado pouco tempo depois de saírem da casa do reality show.

Veja na galeria as stories partilhadas por Bárbara Parada.