Bárbara Norton de Matos, de 40 anos, está a aproveitar da melhor forma as suas férias. Devido à pandemia e Covid-19, a atriz decidiu inovar e fazer férias de forma segura: numa autocaravana.

Esta quinta-feira, dia 4, já com a viagem iniciada, Bárbara aproveitou a manhã na praia. Com os seus seguidores do Instagram, esta partilhou uma fotografia onde exibe a sua excelente forma física em fato de banho.

Eis a publicação abaixo:

