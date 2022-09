Bárbara Norton de Matos, que recentemente revelou estar novamente apaixonada, partilhou esta quinta-feira, 15 de setembro, a primeira fotografia pública na qual mostra o rosto do namorado.

"É mais difícil voltar a acreditar no amor a partir dos 40 mas quando acontece é do caraças", começou por escrever a atriz, que recebe na imagem um beijo apaixonado.

"A sentir me com 20’s [anos] com a maturidade dos 40’s. E estava eu tão descrente… louca! Meu Zé", terminou, desvendado o nome do amado.

