Bárbara Norton de Matos esteve à conversa com Cristina Ferreira, onde além de falar dos biquínis que acaba de lançar com a filha mais velha, Luz, também abordou a relação com João Moura Caetano.

A atriz marcou presença no 'Dois às 10', esta sexta-feira, dia 19 de abril, e fez questão de deixar uma mensagem no Instagram após a conversa.

"Adorei a nossa conversa. Obrigada, TVI", disse junto de várias fotografias em que aparece ao lado de Cristina Ferreira.

Nas stories do Instagram, Cristina Ferreira também destacou a conversa com Bárbara Norton de Matos e comentou: "O amor estampado no rosto".

© Instagram

