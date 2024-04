Bárbara Norton de Matos esteve esta manhã no 'Dois às 10' à conversa com Cristina Ferreira, onde falou sobre a relação com João Moura Caetano, o início da sua vida como atriz e o mais recente projeto que tem em parceria com a filha mais velha, Luz.

"Agora só fazia sentido voltar à ficção se fosse um desafio mesmo à séria", afirmou a atriz, confessando que teria muito gosto em interpretar uma vilã.

Bárbara contou que deu os primeiros passos na representação ao acompanhar uma prima a um casting, que também fez, e no qual ficou. Desde então nunca mais parou e trabalha há 23 anos na área, mas atualmente não tem projetos em mãos.

Sobre o namoro com João Moura Caetano, a atriz contou que as filhas, Luz, de 18 anos, e Flor, de oito, descobriram a relação pela comunicação social. "Eu não achava que ia haver este exagero todo à nossa volta. Foi um acaso encontrarmo-nos", contou, revelando que a relação foi tornada pública cedo demais. "Não queria que se soubesse logo e queria que as miúdas tivessem sabido por mim, o que não aconteceu. Elas souberam pela imprensa. Na altura tive mais cuidado [para não revelar logo a relação] por causa delas", explicando ainda que, apesar de tudo, soube gerir a situação e recebeu imediatamente o apoio da filha mais velha.

Durante a conversa foi questionada por Cristina Ferreira sobre se já vive com o companheiro e afirmou que não, uma vez que este reside no Alentejo e a atriz está em Lisboa.

Por fim, falou ainda sobre o projeto que tem com a filha mais velha, Luz. As duas lançaram uma coleção de biquínis, destacando que foi a jovem, de 18 anos, quem escolheu todos os estampados das peças.

