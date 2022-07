Bárbara Norton de Matos fez uma revelação inesperada em declarações ao programa 'Passadeira Vermelha', da SIC e SIC Caras.

Questionada sobre a vida amorosa, a atriz, de 42 anos, confessou que tem um novo namorado.

"Estou ocupadíssima, muito feliz, mas não é a pessoa que está aqui comigo [no Rock in Rio]", afirmou, assegurando que o homem que a acompanhou ao festival, António, é um dos seus melhores amigos e não o seu novo amor.

"Não é ele e não venham atrás de mim. Não é ele e eu apresento quando tiver de apresentar. Deixem-me estar, com calma, fazer as coisas no meu tempo e depois eu apresento", completou.

