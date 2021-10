Bárbara Guimarães vai juntar-se a José Figueiras para a emissão do 'Alô Portugal' de quinta-feira, dia 7. A novidade foi dada pela própria, na tarde de hoje, em conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC.

"Posso revelar algo em primeira mão? Amanhã de manhã estarei a apresentar o 'Alô Portugal' com o José Figueiras. Notícia de última hora. As razões, a SIC logo justificará, são sempre boas. Temos este espírito de família e companheirismo, portanto estamos sempre juntos e uns para os outros", disse.

O programa 'Alô Portugal' antecede o 'Casa Feliz' e é habitualmente conduzido por Ana Marques e José Figueiras.

