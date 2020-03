A notícia de que Dolores Aveiro terá sofrido um AVC na madrugada desta terça-feira, dia 3, apanhou o país de surpresa. A mãe de Cristiano Ronaldo encontra-se hospitalizada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, e são poucas as informações sobre o seu estado de saúde. No entanto, não tardaram em fazer-se notar mensagens de carinho.

Depois do Sporting Clube de Portugal, foi Bárbara Guimarães que prestou uma homenagem à mãe de Cristiano Ronaldo, frisando a empatia que nutre por esta.

"Força, Dolores Mãe Mulher Coragem. Acredito que vai superar mais esta prova. Quero continuar a rir e a celebrar a vida consigo. Como sempre diz :'vai correr tudo bem'. Pois vai. Adoro-a", escreveu na legenda de uma fotografia de ambas.

Leia Também: Sporting deixa mensagem de força a Dolores Aveiro após AVC