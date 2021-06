Bárbara Guimarães e Tânia Ribas de Oliveira aproveitaram o fim de semana prolongado para desfrutarem juntas de umas miniférias.

As duas apresentadoras estão com os filhos e o marido de Tânia no Craveiral Farmhouse by Belong, em Odemira.

Este sábado, dia 5, ambas partilharam nas suas redes sociais uma fotografia onde surgem juntas.

"Minha Tânia querida", escreveu Bárbara ao publicar a imagem.

Tânia publicou a mesma imagem e na legenda escreveu apenas o nome do rosto da SIC acompanhado por um emoji em forma de coração.

Veja na galeria esta e outras fotografias deste fim de semana em família.

